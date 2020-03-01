تعرف على رئيس وزير ماليزيا الجديد محي الدين ياسين !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كلف ملك ماليزيا، سلطان عبد الله أحمد شاه؛ اليوم السبت؛ السياسي، محي الدين ياسين (72 عاماً) بتشكيل الحكومة الماليزية الجديدة، خلفاً لرئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد الذي قدم إستقالته الأسبوع الماضي .



ومحيي الدين بن حاجي محمد ياسين هو سياسي ماليزي، من مواليد 15 مايو 1947 موار، ماليزيا، متزوج ولديه اربعة من الأبناء، وكان وزير الشؤون الداخلية في حكومة مهاتير محمد، وعضو البرلمان عن باغوه ، وعضو الجمعية التشريعية لولاية جوهور في غامبير ، ونائب رئيس حزب باكاتان هارابان ورئيس بارتي بريبومي بيرساتو ماليزيا

وتقلد محي الدين في مشواره الوظيفي العديد من الحقائب الوزارية؛ حيث تولى حقيبة الشباب والرياضة في ماليزيا ما بين عامي 1995 و1999، ثم عمل وزيرا للتجارة الداخلية وشؤون المستهلكين من 1999 إلى 2004؛ قبل أن يتم تعيينه وزيرا للزراعة والصناعة حتى عام 2008، كما تولى لفترة قصيرة بين عامي 2008 و2009 منصب وزير التجارة الدولية والصناعة.

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وفي وقت لاحق من عام 2009؛ عين نائبا لرئيس الوزراء أنذاك نجيب رزاق، قبل أن تتم إقالته في عام 2015 بعد أن انتقد طريقة تعامل ”نجيب“ مع فضيحة فساد ضخمة في صندوق الاستثمار الحكومي 1MDB.

سياسيا؛ يعرف محي الدين؛ بأنه حليف تقليدي للإخوان المسلمين في ماليزيا؛ وهو يرأس حاليا الحزب الأصلي المتحد الماليزي، والذي انسحب قبل أيام من ”تحالف الأمل“ الحاكم، لينهي فترة حكمه القصيرة التي استمرت أقل من عامين.

وقبل أن يصبح رئيسا للحزب الأصلي المتحد الماليزي، كان محي الدين ينتمي للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وهي جزء من الائتلاف الحاكم سابقا ”باريسان ناسيونال“، الذي حكم البلاد منذ استقلالها وحتى 2018.

وبعد إقالته في 2015؛ انضم محي الدين لكتلة المعارضة مع أنور إبراهيم ومهاتير محمد؛ حيث شكل الثلاثي ”تحالف الأمل“، الذي حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات 2018؛ ليزيح بذلك التحالف الحاكم أنذاك، ويتسلم ”تحالف الأمل“ السلطة باتفاق على تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء، على أن يتنازل لأنور إبراهيم عن السلطة بعد عامين، في حين أسندت لمحي الدين ياسين حقيبة الداخلية، والتي لم يستطع إدارتها في البدء بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في مراحله الأولى، وتم نقله إلى المستشفى لمدة شهر بين يوليو وأغسطس لاستئصال الورم.

واليوم مع تعيينه رئيسا للوزراء في ماليزيا؛ وبعد أن يؤدي غدا اليمين الدستورية أمام الملك؛ ستكون ماليزيا قد سجلت عودة قوية لحلف ”باريسان ناسيونال“ إلى السلطة في شكل أكثر تحفظا منذ أن شكلوا تحالفا مع الحزب الإسلامي الماليزي المتشدد (الإخوان المسلمون).