بيان أمريكي عاجل بشأن أزمة «سد النهضة»

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أهمية عدم البدء فى ملء خزان سد النهضة دون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقالت "الوزارة"، فى بيان لها، اليوم السبت، إنها تقدر استعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية، وكذلك توقيع مصر عليها بالأحرف الاولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قامت بتسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بناء على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.

وأشارت إلى أن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين شارك فى اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيرى الخارجية ووزيرى الموارد المائية فى مصر والسودان، حيث تبادل الوزراء خلال اجتماعات ثنائية منفصلة تعليقاتهم على الاتفاق.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة.

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وأوضح أن هذه العملية تعتمد على 7 سنوات سابقة من الدراسات والمشاورات الفنية بين الدول الثلاث، متابعا: "والاتفاق الناتج، فى رأينا، ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وذكر بيان "الخزانة" أن الاتفاقية بشكلها الحالى تضع حلولا لجميع القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة، وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث فى إعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015 وبالأخص مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ التعاون.

واستطردت وزارة الخزانة فى بيانها: "ندرك أن إثيوبيا تواصل مشاوراتها الوطنية، ونتطلع إلى اختتام عمليتها فى أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الاتفاق فى أقرب وقت"، موضحة أنه تماشيا مع المبادئ المنصوص عليها فى اتفاقية اعلان المبادىء، ولا سيما مبادئ عدم التسبب فى ضرر كبير لبلدى المصب، لا ينبغى إجراء الاختبار النهائى وملء دون اتفاق.

وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائى.

وأشارت الخزانة الامريكية إلى أن توقيع الاتفاقية بشأن سد النهضة سيكون نقطة تحول للمنطقة، ما يؤدى إلى تعاون هام عبر الحدود ، وتنمية إقليمية وتكامل اقتصادى، وتحسين فى حياة أكثر من 250 مليون شخص فى مصر وإثيوبيا والسودان.