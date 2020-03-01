قيادة الجيش نعت العريف أيمن مهدي المحمد الذي استشهد بالمكمن المسلح في الشواغير

نعت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، "العريف أيمن مهدي المحمد الّذي استشهد بتاريخ 29 شباط 2020 في الشواغير - ​الهرمل​، إثّر تعرّضه لكمين مسلّح تخلّله ​إطلاق نار​". لفتت في معرض إعطاء نبذة عن حياة المحمد، إلى أنّه: "- من مواليد 16 تموز 1982، ​وادي خالد​ - عكار. Advertisements - تطوّع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 3 / 1 / 2002. - حائز وسام ​مكافحة الإرهاب​، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة. - الوضع العائلي: متأهل وله خمسة أولاد".

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