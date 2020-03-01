النشرة: سائق سيارة يفقد السيطرة عليها عند مدخل صيدا ويجتاح الرصيف

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ عند مدخل صيدا الشمالي مقابل الملعب البلدي حيث فقد سائق سيارة من نوع شيفروليه السيطرة عليها ما ادى الى اجتياحها الرصيف وتضررها.

وقد حضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعملوا على اسعاف السائق (خليل ز.) من مواليد 1979 ميدانيا والتأكد من سلامته.