النشرة: سائق سيارة يفقد السيطرة عليها عند مدخل صيدا ويجتاح الرصيف

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي مقابل الملعب البلدي حيث فقد سائق سيارة من نوع شيفروليه السيطرة عليها ما ادى الى اجتياحها الرصيف وتضررها.
وقد حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعملوا على اسعاف السائق (خليل ز.) من مواليد 1979 ميدانيا والتأكد من سلامته.
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