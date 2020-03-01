الدفاع المدني: إنقاذ عائلة وسحب سيارتهم بعدما علقت بالثلوج على طريق عام ميروبا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللباني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على إنقاذ عائلة وسحب سيارتهم إلى برّ الأمان حيث يمكنهم متابعة سيرهم، بعدما علقوا ب​الثلوج​ المتراكمة على طريق عام ​ميروبا​ - ​كسروان​".

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