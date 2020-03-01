عشيرة آل زعيتر تُدين حادثة قتل موسى مشيك: فعل مشين لا يعبر عنا

أدانت عشيرة ​آل زعيتر​ الحادثة التي حصلت في منطقة ​الليلكي​، وادت الى ارتكاب حسين حسان زعيتر جريمة قتل بحق الأخ المغدور موسى محمد مشيك. وأكد آل زعيتر في بيان أنهم يتبرأون من هذا الفعل المشين الذي لا يعبّر عن العشيرة على الإطلاق، داعين ​القوى الامنية​ والأجهزة القضائية إلى محاسبة المرتكب وإتخاذ أقسى العقوبات بحقه.

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