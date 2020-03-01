مسيرة سيّارة جابت شوارع صيدا والجوار في ذكرى اغتيال معروف سعد

نظّم شباب من "​التنظيم الشعبي الناصري​" ومن ​مدينة صيدا​، مسيرة سيّارة جابت شوارع وأحياء صيدا والجوار، لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاغتيال المناضل ​معروف سعد​. وحمل المشاركون في المسيرة الّتي انطلقت من أمام "مركز معروف سعد الثقافي" في المدينة، أعلام التنظيم والأعلام اللبنانية والفلسطينية، وصور الراحلَين معروف و​مصطفى سعد​، والأمين العام للتنظيم النائب ​أسامة سعد​. وبُثّت خلال المسيرة، عبر مكبرات صوت، أغان وطنيّة من وحي المناسبة.

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