مسيرة سيّارة جابت شوارع صيدا والجوار في ذكرى اغتيال معروف سعد

نظّم شباب من "التنظيم الشعبي الناصري" ومن مدينة صيدا، مسيرة سيّارة جابت شوارع وأحياء صيدا والجوار، لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاغتيال المناضل معروف سعد.
وحمل المشاركون في المسيرة الّتي انطلقت من أمام "مركز معروف سعد الثقافي" في المدينة، أعلام التنظيم والأعلام اللبنانية والفلسطينية، وصور الراحلَين معروف ومصطفى سعد، والأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد. وبُثّت خلال المسيرة، عبر مكبرات صوت، أغان وطنيّة من وحي المناسبة.
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