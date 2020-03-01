النشرة: الإدعاء على مجهولين سرقوا منزلا في شبعا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المواطن علي زكريا عطوني من ​بلدة شبعا​ ادّعى على مجهولين بالدخول إلى منزله بعد خلع احد المنافذ وسرقة قسما من محتوياته. وقد باشر مخفر ​قوى الأمن​ في البلدة تحقيقاته لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

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