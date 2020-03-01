أعلنت عائلة الشهيد أيمن مهدي المحمد "شهيد ​الجيش اللبناني​ و​المؤسسة العسكرية​، شهيد العشائر العربية من ​وادي خالد​ حتى ​عشائر البقاع​"، في بيان، "أنّنا حفاظًا منّا على كرامة الجيش وهيبته، نهيب بالجميع عدم التصريح بأي كلام يسيء إلى الوضع العام، وأنّنا ننتظر نتيجة التحقيق وبناءً عليه يجرى المقتضى".

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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة العسكري الشهيد أيمن المحمد: لعدم التصريح بأي كلام يسيء إلى الوضع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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