سلطات إيطاليا أعلنت وفاة 29 شخصا وتسجيل أكثر من 1100 إصابة منذ بدء تفشي كورونا

أعلنت الحماية المدنية في ​إيطاليا​، أنّ "منذ بدء تفشّي فيروس "كورونا" في البلاد قبل أسبوع، تبيّن أنّ 1128 شخصًا يحملون الفيروس، لكن 52 في المئة منهم لم يظهروا أعراضًا للمرض أو اظهروا أعراضًا محدودة".

ولفتت إلى "وفاة 29 شخصًا، قضى ثمانية منهم في 24 ساعة بينهم ثلاثة في شمال البلاد".