اردوغان: تركيا تخوض نضالا مصيريا ولن تتراجع عن نضالها المحق ولن تنسى أي خيانة

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ تخوص نضالًا مصيريًّا وتاريخيًّا من أجل حاضرها ومستقبلها"، مركّزًا على "أنّنا نكافح لنيل نصرٍ سيتمخّض عنه نتائج كبيرة، كتلك الّتي وقعت قبل 100 عام".

ولفت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا إذا تخلّفنا عن النضال ولم نحافظ على وحدتنا، فإنّنا سندفع أثمانًا باهظة جدًّا"، مشدّدًا على أنّ "تركيا لن تتراجع أبدًا عن نضالها المحق، ولن تدع دماء شهدائها تذهب سدى، ولن تنسى أي خيانة". وأوضح أنّ "نضال تركيا وشعبها في سبيل الحق وضدّ الظلم سيتواصل حتّى النهاية".

وأشار اردوغان إلى "أنّنا نخوض هذا النضال الكبير، أترحّم مرّة أُخرى على أرواح شهدائنا الّذين جعلوا لنا هذه الأرض وطنا بدمائهم".