سلطات الإكوادور أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

كشفت وزيرة الصحة في الإكوادور كاتالينا اندرامونيو، "أنّنا سجّلنا أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" في البلاد"، لافتةً إلى أنّ "الإصابة تعود لمرأة في السبعين من العمر، لم تظهر أي أعراض عليها لدى عودتها من إسبانيا في 14 شباط".
ولفت الرئيس لينين مورينو، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا يمكننا أن نعوّل على الخبراء والنظام الصحي للاهتمام بالوضع. من المهم التزام بالهدوء والتعليمات للتخفيف من انتشار العدوى".
وكانت قد سُجّلت أوّل إصابة بفيروس "كورونا" في أميركا اللاتينية يوم الأربعاء في البرازيل، تلتها المكسيك الّتي أعلنت ثلاث إصابات لدى أشخاص كانوا قد سافروا إلى إيطاليا.
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