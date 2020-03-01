رئيسة المفوضية الأوروبية: نتابع عن كثب وبقلق تدفق المهاجرين من تركيا

أكّدت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​ أنّ "المفوضية و​المجلس الأوروبي​َين يتابعان عن كثب وبقلق الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع ​تركيا​".

وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أولويّتنا القصوى في هذه المرحلة تتمثّل في ضمان تقديم دعمنا الكامل لليونان و​بلغاريا​. نحن على استعداد لتقديم دعم إضافي بما في ذلك عبر تعزيز حضور عناصر "فرونتيكس" على الحدود البرية"، في إشارة إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود. وأشارت إلى "أنّها على اتصال مستمر برئيس المجلس الأوروبي ​شارل ميشال​".

ومنذ يوم أمس الجمعة، تجمّع الآلاف من ​المهاجرين​ وطالبي اللجوء عند الحدود التركية في محاولة لدخول ​اليونان​ العضو في ​الاتحاد الأوروبي​، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بأنه لن يستمر في منعهم من ذلك. واشتبك عناصر ​الشرطة اليونانية​ مع المهاجرين مرارًا في محاولة لإعاقة دخولهم إلى الأراضي اليونانية.