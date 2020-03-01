سلطات تركيا أعلنت تعليق الرحلات الجوية موقتا مع إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، "تعليق الرحلات الجويّة مع ​إيطاليا​ و​كوريا الجنوبية​ و​العراق​، اعتبارًا من يوم غد الأحد، كإجراء إحترازي لمنع تسلل فيروس "كورونا" إلى ​تركيا​".

وأوضح في بيان، أنّ "القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة العلميّة الوطنيّة، وبعد التنسيق مع وزارات النقل و​البنى التحتية​ والخارجية والداخلية والتجارة"، لافتًا إلى أنّ "القرار يشمل أيضًا إغلاق الحدود البرية مع العراق أمام عبور السيارات والمسافرين"، مؤكّدًا أنّ "القرار موقت ومرتبط بالظروف الراهنة". وشدّد على أنّ "الحكومة ستواصل اتخاذ التدابير الضروريّة لحماية تركيا من انتقال فيروس "كورونا" إليها".