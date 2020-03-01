تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في باكستان

أعلن وزير الصحة في ​باكستان​ ظفار ميرزا، "أنّنا تلقّينا تقارير عن حالتَين إيجابيّتين بالإصابة بفيروس "كورونا"، إحداهما في إقليم السند والأُخرى في مناطق اتحادية"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أربع حالات منذ يوم الأربعاء.

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "المصابَين اللذين تمّ الإبلاغ عنهما في وقت سابق هما في حالة جيّدة، وأحدهما على وشك الخروج من المستشفى"، مشيرًا إلى أنّ "كبار مسؤولي الحكومة قرّروا إطلاق حملة وطنيّة لزيادة الوعي في صفوف الشعب حول فيروس "كورونا" المستجد وتدابير الوقاية منه".