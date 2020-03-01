الزراعة الكويتية: نتصدى لأسراب من الجراد الصحراوي رُصدت في العبدلي

لفتت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ​الكويت​ية إلى أنّ "الفرق المعنيّة تعمل على التصدّي لأسراب من ​الجراد​ الصحراوي رُصد دخولها إلى منطقة العبدلي الزراعية". وذكرت في بيان، أنّ "الفرق تقوم بعمليّات الرش لمكافحة الجراد في منطقة العبدلي، منعًا لانتشاره وانتقاله إلى مناطق أُخرى"، مشيرةً إلى "التنسيق مع وزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء، بغية تكثيف الجهود في عمليّات الرش والمكافحة حفاظًا على المحاصيل الزراعيّة".

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