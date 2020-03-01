الدفاع التركية: القضاء على أكثر من 2100 عنصر من النظام السوري بالعمليات المستمرة بإدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "القضاء على أكثر من ألفين و100 عنصر من ​النظام السوري​ في العمليّات المستمرة ب​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تدمير أهداف النظام المحدّدة بنجاح في سوريا".

ويأتي ذلك ردًّا على مقتل 34 جنديًّا تركيًّا إثر هجوم شنّته قوات النظام السوري، يوم الخميس، على مواقعهم في محافظة إدلب.