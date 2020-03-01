إرتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في فرنسا إلى 100 ووفاة اثنين منها

كشف مدير جهاز الصحة العامة في ​فرنسا​ جيروم سالومون، أنّ "حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في فرنسا ارتفعت من 73 حالة إلى 100 حالة".

ولفت خلال إفادة صحافيّة يوميّة بشأن تفشّي الفيروس، إلى أنّ "شخصين توفيا من بين هذه الحالات، وتمّ شفاء 12، في حين يرقد 86 في المستشفى منهم تسعة في حالة خطيرة"، موضحًا أنّ "هناك 36 حالة في منطقة لواز في شمال البلاد"، الّتي طاولها الفيروس أكثر من سواها. وبيّن أنّ "التحقيقات أظهرت أن شخصين أُصيبا بالمرض في شكل حاد في بداية شباط الحالي، والأرجح أنّهما تلقيا العدوى من شخص ثالث هو أوّل مصاب بالفيروس في فرنسا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران إصابة 73 شخصًا بـ"كورونا".