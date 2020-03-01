ترمب يعلن أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان سيبدأ "فورا"

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان سيبدأ "فورا"، وذلك عقب توقيع اتفاق مع حركة طالبان.
ولدى سؤاله عن موعد بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من أفغانستان، قال ترمب لصحافيين "اليوم، سيبدأ فورا".
وينص الاتفاق الموقع السبت في العاصمة القطرية الدوحة على انسحاب القوات الأميركية وقوات حلفائها الأقل عددا من أفغانستان في غضون 14 شهرا.
وسيتم ذلك طالما التزمت حركة طالبان التفاوض مع حكومة كابول المدعومة من الغرب وعدم جعل البلاد ملاذا للتنظيمات الجهادية.
وستخفّض الولايات المتحدة عدد جنودها في أفغانستان الذي يراوح الآن بين 12 و13 ألفا، إلى 8600 جندي خلال 135 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
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