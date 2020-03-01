باكستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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اسلام اباد: أعلنت باكستان السبت تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في البلاد إلى أربع اصابات.

ويشكل تأكيد وجود اصابتين جديدتين انذارا للسلطات التي تواجه صعوبة في فحص مئات الأشخاص القادمين حديثا من إيران التي تمثل بؤرة للفيروس.

وقال مستشار رئيس الحكومة للصحة ظفر ميرزا في مؤتمر صحافي إن "إحدى الاصابتين تأكدت في العاصمة اسلام اباد والأخرى في كراتشي".

ورصدت الحالتان السابقتان في المدينتين ايضا. وقال ميرزا إن المريضين "يتعافيان بسرعة" وسيغادر احدهما المستشفى قريبا.

وأضاف أن الحكومة ستعزز اجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية مع إيران وبقية الدول المجاورة.

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وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة بولاية السند إن "المريض الذي يتلقى العلاج في كراتشي سافر مؤخرا إلى إيران حيث اصيب بالعدوى".

ولم تتوافر معلومات عن المريض الذي يتلقى العلاج في اسلام اباد.

وتزداد المخاوف في باكستان المجاورة للصين وايران اللتيان تشهدان تفشيا واسعا للفيروس، حيال قدرة البلد على التعامل مع الوباء.

وقال ميرزا إن كبار مسؤولي الحكومة قرروا "اطلاق حملة وطنية لزيادة الوعي في صفوف الشعب حول فيروس كورونا المستجد وتدابير الوقاية منه".

