فرنسا تؤكد وفاة شخصين بكورونا من بين مئة مصاب

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باريس: أحصت السلطات اصابة مئة شخص بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قضى منهم اثنان ونقل 86 الى المستشفيات، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون السبت.
وأوضح المسؤول الثاني في وزارة الصحة في مؤتمر صحافي في باريس أن 12 من المصابين تماثلوا الى الشفاء في حين ان تسع حالات في المستشفى وضعها خطير.
وقال سالومون ان هناك 36 حالة في منطقة لواز في شمال البلاد والتي طاولها الفيروس اكثر من سواها.
وأضاف ان "التحقيقات أظهرت ان شخصين اصيبا بالمرض في شكل حاد في بداية شباط/فبراير والارجح انهما تلقيا العدوى من شخص ثالث لم تحدد هويته هو اول مصاب" بالفيروس في فرنسا.
وفي وقت سابق السبت، اعلن وزير الصحة اوليفييه فيران اصابة 73 شخصا.
وأعلنت فرنسا السبت الغاء كل التجمعات في الاماكن المغلقة والتي يزيد عدد المشاركين فيها على خمسة الاف في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
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