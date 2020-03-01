شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بحزب الشعب الجمهورى التركى يهاجم أردوغان بعد خسائره فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم نائب محافظة إسطنبول بالبرلمان التركي، عن حزب الشعب الجمهوري، محمد بيكار أوغلو، الحكومة التركية، بعد فتح الحدود أمام اللاجئين للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وما يترتب على ذلك من غرق العديد منهم، وعلى رأسهم الأطفال.

ونشر "بيكار"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لعدد من اللاجئين السوريين الذين فتح لهم الرئيس التركي أردوغان الحدود البحرية للخروج من تركيا عقب أزمة إدلب للضغط على أوروبا، قائلًا: "إما أن يبقى الناس في بلدي مقابل النقود، وإما أن تحدث أزمة مثل أزمة اليوم، عندما لا يتم تحصيل النقود، لندفع الناس نحو البحر بكذبة الأبواب مفتوحة".

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وأضاف النائب: "انظروا للأداة التي نستخدمها، إنهم الأطفال الذين يتساقطون في المياه، انظروا جيدًا".

من جانبه، نظم نواب حزب الشعب الجمهوري التركي، اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الحزب كمال كلتشدار أوغلو بمجلس النواب، لتقييم آخر التطورات في إدلب السورية، دون حضور ممثلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي رفض الاجتماع، مؤكدًا أنه ليس له داع.

كان نائب رئيس الكتلة الحزبية للشعب الجمهوري أوزجور أوزال، قد اقترح على رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع عاجل اليوم السبت 29 فبراير، لتقييم آخر التطورات في إدلب، إلا أن رئاسة المجلس رفضت الاقتراح بعد رفض حزب العدالة والتنمية الذي رأى أنه لا داعي لإجرائه، فقرر حزب الشعب الجمهوري عقد الاجتماع بمفرده.

يذكر أن قوات الجيش التركي في إدلب قد تعرضت مساء الخميس لهجوم قوي قتل فيه 33 جنديًا، وأصيب العشرات بجروح خطيرة، حسب الأنباء الرسمية التركية إلا أن التقديرات غير الرسمية تؤكد أن الأعداد أكثر من ذلك، وأن الحكومة التركية تخشى التصريح عنها.