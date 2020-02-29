السعوديون يشيدون بالقبض على المتحرشين بالفتيات

نشرت اليوم صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه تم القبض على عدد من الأشخاص بسبب قيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، وقد تمت إحالتهم للنيابة العامة.
ويأتي هذا بعدما وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
وأصبح هاشتاج "القبض على المتحرشين" الأكثر تداولًا السعودية، حيث قال عبد العزيز "كرامة الأشخاص وحرياتهم الشخصية خط أحمر في الأماكن العامة ومن يتجاوز منهم ويخالف يطبق في حقه النظام وهذه
أما خالد فقال "نحُن في دولة قانون ونظام ، وكل من يحاول المساس بالنظام العام أو بسلامة المجتمع سعاقب وفق النظام الموجود .. وحالات التحرش ماهي محصوره على السعودية فقط ومعروف انها في كل دول العالم ، الا أنها ضيقة جدًا هنا و الحين نشوف القبض على المتحرشين مايؤكد على الحزم والعزم في ملاحقة المسيئين".
مكافحة التحرش عملت على تنفيذه وتطبيقه بشكل واضح على كُل معتدي بالتحرش على الغير ، وهذا يبين الحزم في المخالفة اللي تقع وتمس النظام العام ولا يقبل المساس فيها كحالات التحرش ، ولله الحمد تم القبض على المتحرشين وبيآخذون عقابهم".
فواز الأحمد دون "الدولة أعزها الله من اليوم الأول في اصدار نظام
رشا مقرن كتبت "قضايا التحرش كثير في دول العالم والحمد لله احنا الدوله تحاسب اي واحد يقوم بالتحرش وفيه قوانين وعقوبات لهم على شان تحمي الناس من هذولي اللي ما عندهم دم ولا ضمير وراح يحاسبوا ان شاء الله في اقرب وقت على تجاوزاتهم هذي".
فاطمة الحماد "يستاهلون هذولا مسعورين ولابد من عزلهم عن المجتمع وتطبيق عليهم اقسى العقوبات عشان الباقي ينضبط لان مجتمعنا محافظ والتصرفات الشاذه هذي مو عندنا".
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