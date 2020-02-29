بسبب كورونا.. مستشار روحاني يلقي باللوم على ترامب

اعتبر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، أن سبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في بلاده، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى، محملا واشنطن جزءًا من المسؤولية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال آشنا عبر "تويتر" اليوم

السبت: "العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية لتكون قادرة على الاستجابة المناسبة لفيروس كورونا

وتابع :"تتحمل سياسة ترامب جزءًا من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".

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وحتى السبت 29 فبراير، بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيران 593 شخصًا توفي منهم 43 .

فيما تعافى أكثر من 120 شخصًا

وتوقعت السلطات الإيرانية أن يبلغ انتشار الفيروس ذروته في الأيام القليلة المقبلة.