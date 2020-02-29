اعتبر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، أن سبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في بلاده، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى، محملا واشنطن جزءًا من المسؤولية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال آشنا عبر "تويتر" اليومالسبت: "العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية لتكون قادرة على الاستجابة المناسبة لفيروس كورونا
وتابع :"تتحمل سياسة ترامب جزءًا من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".
وحتى السبت 29 فبراير، بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيران 593 شخصًا توفي منهم 43 .
فيما تعافى أكثر من 120 شخصًا
وتوقعت السلطات الإيرانية أن يبلغ انتشار الفيروس ذروته في الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. مستشار روحاني يلقي باللوم على ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.