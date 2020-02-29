فرنسا تعلن تعافي 12 مصابًا بكورونا ووفاة اثنين من أصل 73

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم السبت تسجيل 73 إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد منذ بداية انتشاره حول العالم أواخر الشهر الماضي وفقا لموقع روسيا اليوم. وقال فيران في مؤتمر صحفي: "حتى هذه اللحظة سجلنا 73 إصابة بفيروس كورونا، شفي 12 منهم وتوفي اثنان وما زال 59 يخضعون للعلاج". هذه اللحظة سجلنا 73 إصابة بفيروس كورونا، شفي 12 منهم وتوفي اثنان وما زال 59 يخضعون للعلاج". وتابع: "الفيروس بات منتشرا داخل الأراضي الفرنسية وخاصة في منطقتي لواز شمال البلاد وسافوا شرقها". منطقتي لواز شمال البلاد وسافوا شرقها". وأعلن عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر بالإضافة إلى إلغاء ماراثون كان من المفترض أن ينظم قريبا في باريس، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية.

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