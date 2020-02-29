ترامب: سأجتمع شخصيا مع قادة "طالبان"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة "طالبان" في وقت ليس ببعيد وفقا لموقع روسيا.

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، عبر ترامب عن ثقته بنجاح المفاوضات بين "طالبان" وواشنطن في نهاية المطاف، مضيفا: "الجميع سئموا الحرب".

وأضاف: "أؤمن بأن طالبان ترغب في أن تفعل شيئا يؤكد أننا لم نضيع الوقت هدرا".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء"، مضيفا: "آمل بأن ذلك لن يكون ضروريا".

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وتابع قائلا إن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف

الناتو على الاتفاق مع "طالبان"، وأن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه اليوم.

ودعا ترامب دول جوار أفغانستان إلى الإسهام في إحلال الاستقرار فيها.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان. وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.