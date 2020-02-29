ترامب: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ من اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي رداعلى سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".
ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمةالقطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان.
وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.
وأعلن ترامب أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة "طالبان" في وقت ليس ببعيد.
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