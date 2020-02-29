بسبب كورونا..فيتنام ترفض هبوط طائرة كورية جنوبية على أراضيها



أعلنت سلطات الطيران في سول اليوم، السبت، عودة طائرة كورية جنوبية للبلاد كانت في رحلة جوية متجهة إلى فيتنام؛ بعد أن منعتها السلطات الفيتنامية من الهبوط في هانوي وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الطائرة التابعة لشركة خطوط آسيانا الجوية، ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، عادت إلى مطار إنتشون الدولي بعد حوالي ساعتين من مغادرتها متجهة إلى هانوي في الساعة 10:30 صباحًا.

وقالت شركة آسيانا، إنها قررت إعادة الطائرة رقم OZ729 عندما طلبت السلطات الفيتنامية أن تهبط الطائرة في مطار فان دون الدولي، على بعد حوالي 140 كيلومترًا

من مطار نوي باي الدولي في هانوي.وقال مسؤول بشركة الخطوط الجوية الآسيوية: "رغم أن فيتنام لم تقدم لنا سببًا واضحًا، فإننا نعتقد أن السبب مرتبط بانتشار فيروس كورونا الجديد".وبدءًا من السبت، علقت فيتنام برنامج الإعفاء من التأشيرة لمدة 15 يومًا لمواطني كوريا الجنوبية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف البرنامج منذ تنفيذه في يوليو 2004.وقال مراقبو الصناعة إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يؤثر القرار على الرحلات الجوية الأخرى التي تربط بين كوريا الجنوبية وفيتنام، كما حظرت فيتنام دخول الزوار الذين سافروا إلى مدينة دايجو في جنوب شرق كوريا الجنوبية وإقليم كيونج سانج الشمالي المجاور لها، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد هنا.وأبلغت كوريا الجنوبية عن إصابة 813 حالة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3150 حالة حتى يوم السبت. وحتى الآن، توفي 17 مريضاً بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، بما يشمل حالة وفاة واحدة في وقت سابق من اليوم.وتخطط الشركتان الجويتان الرئيسيتان في كوريا إرسال رحلات منفصلة يوم السبت فقط لاستعادة ركابهما من فيتنام. حيث تخطط الخطوط الجوية الكورية لإرسال ست رحلات لهذا الغرض، وسترسل آسيانا أربع رحلات.وقالت أسيانا إنها علقت رحلتها إلى هانوي المقرر قيامها يوم الأحد وتدرس إلغاء أربع رحلات أخرى إلى فيتنام.