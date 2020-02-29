وصول 102 راكب كويتي قادمين من إيران

وصلت الطائرة الكويتية الخامسة من إيران وعلى متنها 102 راكب وكان بانتظارها مسؤولو وزارة الصحة . يذكر أن الكويتيين القادمين من إيران يخضعون للحجر الصحي في منتزة الخيران السياحي كمحجر صحي خصصته السلطات الكويتية للعائدين من إيران وتم اكتشاف ٤٥ حالة حتى الآن ممن وصلوا من إيران. منتزة الخيران السياحي كمحجر صحي خصصته السلطات الكويتية للعائدين من إيران وتم اكتشاف ٤٥ حالة حتى الآن ممن وصلوا من إيران.

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