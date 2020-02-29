التصدي للإرهاب يتصدر أعمال وزراء الداخلية العرب

أعمال الأمانة
تناقش الدورة التي سيفتتح أعمالها رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين.
معايير الإدراج
يتضمن جدول أعمال الدورة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية. وستناقش الدورة إلى جانب ذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019، إضافة إلى عدد من الموضوعات.
وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري شارك فيه ممثلو الوزراء، تم خلاله دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة.
موضوعات على جدول الأعمال
معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء
إنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية
رصد وتحليل فوري لأعمال الجماعات المتطرفة
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