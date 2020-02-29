الجيش اليمني يحاصر عناصر حوثية في مركز الغيل بالجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اليوم أن قواته تحاصر عناصر من جماعة الحوثي في محافظة الجوف الحدودية. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها «26 سبتمبر»، إن «قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة تفرض حصارا على عدد من العناصر التخريبية التابعة للحوثيين في مركز مديرية الغيل بالجوف». وأضافت: «حاولت تلك الخلايا التخريبية الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل مجمع مديرية الغيل جنوب غربي الجوف». وأكدت أن «قوات الجيش والأمن تقوم بالتعامل مع تلك العناصر التي تحتمي داخل المنازل وتتمركز داخل الأحياء السكنية وتحتجز النساء والأطفال وتستخدمهم دروعًا بشرية».



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