ترامب يكشف موعد عودة القوات الأمريكية من أفغانستان

ويذكر أن ترامب أشار في بيان صادر عن البيت الأبيض تعليقا على توقيع اتفاق أفغانستان، إلى أن أمريكا تعمل على "إعادة قواتها إلى الوطن".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بلاده ملتزمة "بألا تعود أفغانستان ملجأ آمنا للإرهابيين الذين يهددون بلادنا".



وأكد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات: "عملنا طوال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية لدعم قواتهم الأمنية ومؤسساتهم الديمقراطية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم".

ولفت إسبر إلى "انخفاض مستوى العنف في أفغانستان مما شجع بلادنا على توقيع اتفاقية السلام مع طالبان".

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وأصدرت واشنطن وكابول بيانا مشتركا في وقت سابق السبت، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وفي وقت سابق، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الأفغاني على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، عشية التوقيع على اتفاق سلام مع حركة طالبان.