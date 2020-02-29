مؤلم.. انتحار ربة بيت قفزت من الطابق الثالث لمنزلها!

اهتزت مدينة طنجة، اليوم السبت، على وقع انتحار ربة بيت قفزت من الطابق الثالث لسطح منزلها، حيث لقيت مصرعها على الفور.

وأفادت مصادر محلية، أن الهالكة في عقدها الرابع، وكانت تعاني من مرض نفسي، أقدمت على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية برمي نفسها من الطابق الثالث.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارًا لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس، حيث لقيت مصرعها نتيجة نزيف حاد.

هذا وفتحت المصالح الأمنية، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما ثم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.