ذكرى تأسيس “أخبار اليوم”.. بنكيران: أقرأها يوميا وهي أكثر جريدة مستقلة بالمغرب

تطفئ جريدة “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ ورفقة طاقمها الشاب والطموح، تخوض الجريدة وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، وتمضي منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.

في ذكرى التأسيس، ينشر “اليوم 24” تباعا شهادات مثقفين وسياسيين وفنانين، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.

عبد الاله ابن كيران:

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جريدة “أخبار اليوم” هي واحدة من أهم الجرائد التي أواظب على قراءتها يوميا، فضلا عن أنها على مستوى من الاستقلالية.

لذلك تتمركز الأولى، وفي الوقت عينه، لا يمنع أن أقول إنها في بعض الأحايين لا تكون موفقة بالضرورة، وعلى كل حال هذه هي الصحافة.

حاليا، تمر “أخبار اليوم” من ظروف جد صعبة، ولذلك أتمنى لها أن تتجاوز هذه المحنة لتبقى مستمرة وموفّقة.