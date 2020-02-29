الناصيري يحفز لاعبي الوداد بـ 12 مليون سنتيم لتجاوز النجم الساحلي

وضع سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي، رهن إشارة لاعبيه منحة دسمة، من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي في دور الربع.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن رئيس الوداد، حفز لاعبيه على التأهل إلى نصف النهائي بمنحة 12 مليون سنتيم، إذ وعد الناصيري المجموعة الودادية بصرفها مباشرة بعد مباراة الإياب في حالة التأهل.

وأكد المصدر ذاته أن إدارة الوداد طالبت لاعبيها بالتركيز وتجاوز العثرات الأخيرة في الدوري الاحترافي، خاصة بعد تغيير الطاقم التقني بالتعاقد مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو، خلفا للفرنسي سيباستيان دوصابر، كما حثت على عدم التهاون وبذل مجهود مضاعف من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في هذه المسابقة القارية.

وكان الوداد قد بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة الماضية أمام الترجي التونسي، حيث لم تكتمل المباراة بسبب عدم وجود تقنية الفيديو المساعد “فار”، ليمنح اللقب للفريق التونسي الذي شارك في مونديال الأندية في قطر كبطل للقارة.

وسبق للوداد أن توج بلقب دوري أبطال في مرتين، إذ حقق الأول سنة 1992 وأضاف الثاني سنة 2017 بتتويجه على حساب الأهلي المصري.