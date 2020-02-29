حريق مدرسة في الزرازير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مساء اليوم السبت النيران، بالمدرسة الثانوية في بلدة الزرازير، ما أدى إلى إلحاق أضرار بليغة في المبنى.
وذكرت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق ومنع انتشاره ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.
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