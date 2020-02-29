شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: قرار وقف رحلات العمرة مؤقتًا جاء في وقته والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن تأييدها لقرار المملكة بوقف رحلات العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، كإجراء استباقي وحرصا منها لعدم تفشي فيروس كورونا، واستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم، أن هذا القرار الشجاع جاء في وقته، وتتحقق فيه مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس، داعين المولى عز وجل أن يزيل هذا البلاء عن البشرية جمعاء.

وأعربت الوزارة عن أملها من المواطنين الفلسطينيين المسجلين للعمرة تفهم هذا الإجراء المؤقت، وسيُطلع أبناء الشعب الفلسطيني على كل جديد.