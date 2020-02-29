أنقرة ـ وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده فتحت حدودها للمهاجرين للعبور إلى أوروبا، لافتا إلى أن 18 ألفا منهم عبروا بالفعل، مبتزا ألمانيا بورقة المهاجرين للحصول على مساعدات مالية. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي أمس “أوروبا لم تنفذ وعودها بشأن الهجرة، وقد فتحنا الأبواب للهجرة إلى هناك”. وشدد على أن تركيا “لم تعد تثق بالوعود الأوروبية فيما يتعلق بتقديم المساعدة للاجئين”، مضيفا: “إذا لم تنفذ ألمانيا وعودها المادية فسنرسل المهاجرين إليهم”. وأشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا، مشددا على أن أنقرة “لا تستطيع تحمل مسؤوليتهم وحدها”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: عبور 18 ألف مهاجر إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.