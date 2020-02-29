كورونا المستجد: السلطنة تعلن تعافـي أول حالة من «كوفيد19» وعودة أكثر من 600 مواطن من إيران

مسقط ـ «الخليج 365» ـ عواصم ـ وكالات:

أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة أن حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة تماثلت للشفاء ضمن 6 حالات لا تزال تخضع للمتابعة الصحية وهي في حالة صحية “مستقرة “. وناشدت الوزارة الجميع بالمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس والتقليل من المصافحة وتجنب التقبيل بمختلف أنواعه في المناسبات الاجتماعية. كما دعت الوزارة في بيانها تجنب الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها الموثوق. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية أمس أن “الإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين الذين عادوا من ايران منذ 25 من الشهر الحالي تجاوز 600 مواطن”. وأكدت الوزارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن “الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى”. وتابعت أن “رحلات طيران ستتوفر الأحد من شيراز، ويوم الاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضا من شيراز”.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن “وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) في قطر “. من جانبها، قررت المملكة العربية السعودية، مساء امس الاول، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة الأنباء السعودية: “بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليا وعالميا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فقد تقرر في ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حاليا في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت”.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة. كما أعلنت وزارة الصحة بالبحرين تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما سعودية ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 38 شخصا. وفي ايران صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في إيران ارتفع من 34 إلى 43 خلال 24 ساعة. وقال جهانبور في مؤتمر صحفي إن ما مجموعه 593 شخصًا ثبت إصابتهم بـ(كوفيد 19). وأضاف أن 123 من مرضى الفيروس تعافوا وغادروا المستشفى. الى ذلك، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خلو مصر من أي حالات كورونا. وأجاب مجاهد على سؤال وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، بشأن ما تم تداوله بأن فرنسا سجلت حالات مصابة بالكورونا عائدة من مصر، حيث قال مجاهد: “حتى الآن لا توجد أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا في مصر”. وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات منظمة إلى مصر. وفي لبنان أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة لمدة أسبوع، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، عن المكتب الإعلام للوزارة، قوله إن الدراسة ستعلق بدءا من السبت 29 فبراير وحتى الأحد 8 مارس. وكانت لبنان أعلنت في وقت سابق أمس الاول إصابة رابعة بفيروس “كورونا” المستجد، تزامنا مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشارا للمرض، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء امس الاول اكتشاف حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بغداد.

وفي الصين تم الاعلان أمس عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في برها الرئيسي من جراء الفيروس إلى 2835. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة 100 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251. وقد كشف تقرير إخباري عن تراجع حاد في أنشطة القطاع الصناعي في الصين خلال شهر فبراير الجاري، حيث هبط مؤشر القطاع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يبرز مجددا التداعيات المدمرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد الصيني، والعالمي. وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 594 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كوفيد 19”، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 2931 حالة إصابة. وأوضحت السلطات الصحية في سيئول أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 16 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة أمس الاول. وتجري الأجهزة الأمنية في تايوان تحقيقات في تقارير “كاذبة” عن انتشار فيروس “كوفيد 19” في الجزيرة، وبينها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم إصابة رئيسة تايوان تساي إنج وين بالفيروس ونقلها إلى المستشفى. وقال المتحدث الرئاسي هوانج تشونج ـ ين: “هذا المنشور كاذب تماما، والرئيسة تساي بصحة جيدة.” الى ذلك، قالت السلطات الصحية بولاية واشنطن الأميركية إنها اكتشفت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، أحدهما لمراهق في سن المدرسة دون أن يكون قد سافر خارج اميركا أو قابل أي شخص زار المناطق المتأثرة بالفيروس. وأوضحت أن المريض الثاني كان قد سافر إلى كوريا الجنوبية. وفي السياق، أفادت شبكة “فوكس نيوز” الاميركية، بتشخيص حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وقالت إن هذه هي الحالة الثانية المجهولة المصدر في الولاية، بعد ما جاءت التحاليل الطبية لأحد سكان مدينة سانتا كلارا إيجابية.