وزير الصحة لـ«الخليج 365»: ختم «تم الفحص» يؤكد على بيانات المسافرين وليس الفحص الطبي

ترأس اجتماعا لمتابعة مستجدات «كوفيد19»

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة إن القطاع الصحي بالسلطنة يحظى برعاية ودعم ومتابعة سامية وكريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث يتمتع القطاع الصحي بالسلطنة بمنظومة متطورة وشاملة من الخدمات على مستوى الكادر البشري او مستوى البنية التحتية والمرافق المتطورة المزودة بأحدث الانظمة الطبية التي تستطيع التعامل مع مختلف الظروف. وأوضح معاليه في تصريح خاص لـ(الخليج 365) أن الوزارة قامت بإلغاء (الختم) الخاص باستمارة فحص المسافرين، والذي كان يختم على الاستمارة التي تؤكد فحص معلومات المسافرين القادمين الى السلطنة، والذي يحمل عبارة (تم الفحص)، موضحا معاليه بأن عبارة (تم الفحص) لا تعني أنه تم فحص المسافرين طبيا، بل إن هذه العبارة تعني أنه تم فحص المعلومات والبيانات الخاصة بالمسافر وصحتها والتي تبين جميع بياناته وطريقة التواصل معه في حالة رغبة الوزارة في ذلك، حيث إن تلك الاستمارة هي عبارة عن تأكيد على أن الشخص قد قدم البيانات الخاصة به بالشكل الصحيح، الأمر الذي يسهل عملية التواصل معه والوصول إليه في أي وقت رغبة الوزارة في ذلك، وعلى سبيل المثال إذا ما تم اكتشاف حالة مصابة في نفس الرحلة فإنه يتم بشكل مباشر التواصل مع بقية المسافرين في تلك الرحلة والتأكد من وضعهم الصحي. وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تقوم بفحص جميع المسافرين القادمين إليها، وأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في أي دولة، موضحا أن ما تتبعه السلطنة هذه الأيام من إجراءات للحد من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد 2019، يتماشى مع ما تطبقه دول العام من إجراءات خاصة بهذا الموضوع. وقال معاليه: إن هناك إجراءات واضحة حول الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي عليها بالسلطنة منذ بدء اكتشاف إصابة حالات بالسلطنة إلى 1320 حالة إلى الآن، وبلغ عدد الحالات المصابة 6 حالات منها حالة واحدة تماثلت للشفاء وبقية الحالات مستقرة. كما أشار معاليه إلى أن الوزارة ستدشن خطا ساخنا في المحافظات، حيث سيكون هذا الخط متاحا لجميع المواطنين والمقيمين للاستفسار أو الإبلاغ أو طلب أي معلومة أو مساعدة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، حيث بإمكان الأشخاص الذين قدموا من بلد انتشر فيها المرض أن يتواصلوا مع الوزارة والخط الساخن ليتم متابعة حالتهم الصحية. وحول تنسيق الوزارة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي قال معاليه: ننسق بشكل دائم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، والتواصل مستمر وفق المستجدات، وإلى الآن لم نجد هناك ما يستدعي تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والكليات، وسيتم التنسيق حول ذلك في قادم الوقت. وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمرض منذ مدة كافية، حيث تتمتع الوزارة بوجود فرق وأطقم طبية وإدارية بخبرات واسعة في التعامل مع مثل هذه الفاشيات، وتوجد بالسلطنة مراكز ومختبرات متطورة للتعامل مع مثل هذه الفيروسات سريعة الانتشار. وطمأن معاليه الجميع بأن الوضع في السلطنة مطمئن ولا يدعو للقلق، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستماع إلى الإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها وعدم الاستماع إلى الشائعات التي يتم تداولها من قبل بعض الأشخاص والتي لا تمت بأي صلة للواقع. وقد ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أمس بديوان عام الوزارة اجتماعا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد 2019 بحضور أصحاب السعادة ومديري العموم بديوان عام الوزارة ومديري عموم الخدمات الصحية بمحافظات السلطنة المختلفة. حيث تم استعراض مستجدات الفيروس القاتل على المستوى العالمي، وعلى المستوى المحلي بعد تسجيل حالات إصابة داخل السلطنة خلال الأيام الماضية، كما تم الاطلاع على مستجدات الحالة الصحية للحالات المسجلة، وجهود الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي الوقائية والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص ذلك بالنسبة للمسافرين القادمين من الدول التي ينتشر فيها المرض. وتم خلال الاجتماع أيضا التأكيد على دعم الوزارة لمختلف المؤسسات الصحية بالأجهزة والمعدات والكوادر التي من شأنها تعزيز قدراتها على التعامل مع المرض وتم التوجيه بإيقاف الإجازات والاستقالات احترازيا.