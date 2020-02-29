واشنطن و(طالبان) توقعان اتفاق سحب القوات الأجنبية من أفغانستان

الدوحة ـ رويترز: وقعت الولايات المتحدة وحركة “طالبان” بالعاصمة القطرية الدوحة أمس على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وخلال كلمته التي سبقت التوقيع، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حركة “طالبان” للوفاء بتعهداتها بقطع العلاقات مع “القاعدة” ومواصلة القتال ضد تنظيم “داعش”.

من جهته، قال الملا بارادار زعيم “طالبان” إنه يرغب في إقامة نظام إسلامي بأفغانستان، كما دعا الفصائل الأفغانية إلى العمل من أجل تحقيق ذلك. ويأتي التوقيع تزامنا مع إصدار الحكومتين الأفغانية والأميركية بيانا يفيد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع “طالبان”، على أن تستكمل الانسحاب وقوات حلف شمال الأطلسي خلال 14 شهرا.

الى ذلك، أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، على أهمية حل النزاع مع حركة طالبان، لافتًا إلى أن بلاده على استعداد لخفض عدد القوات الدولية والأميركية بها. وقال في كلمة خلال مراسم التوقيع “أفغانستان والشركاء الدوليين متفقون على الحاجة لحل النزاع مع طالبان ولدينا رغبة سياسية في الوصول لذلك”. وأضاف غني “عرضت رسالة للرئيس الأميركي وقلت إن أفغانستان جاهزة لخفض تدريجي للقوات الدولية بما يفضي لتخفض عدد القوات الأميركية”. وأردف “نقاط الاتفاق بين أميركا وطالبان مشروطة أي ستكون قابلة للتطبيق بالتوازي أو من خلال احترام طالبان للشروط”.