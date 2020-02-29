وكالة الأنباء السورية تنفي استهداف تركيا لأي منشأة عسكرية في شمال سوريا

دمشق ـ الخليج 365:

نفت وكالة الأنباء السورية “سانا”، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس باستهداف أي منشأة أو مستودعات عسكرية كيميائية في شمال حلب.

ونفت “سانا” عبر مراسلها وجود أي استهداف لأي منشأة عسكرية في شمال سوريا، مشيرة إلى أنه، لو كانت تصريحات الرئيس التركي صحيحة، بتدمير منشأة كيميائية تبعد 13 كم جنوب حلب، لكان هناك أعداد كبيرة من القتلى في المناطق المحيطة. واعتبرت الوكالة أن “الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سوريا لا تمتلك أية منشآت كيميائية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق أمس خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه “العدالة والتنمية” في إسطنبول، تدمير مستودعات كيميائية تابعة للجيش السوري.

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