افاد مصدر امني، السبت، بانه تم اغلاق المدخل الجنوبي لمدينة الموصل بعد تعطل جهاز الفحص الخاص بكورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احد اجهزة الفحص الخاصة بفايروس كورونا تعطل ما تتسبب بغلق المدخل الجنوبي لمدينة الموصل لمدة نصف ساعة وتحديدا عند سيطرة العقرب".
واضاف انه "تم اعادة فتح السيطرة بعد وصول اجهزة اخرى"، مشيرا الى ان "ذلك سبب زخما كبيرا عند المدخل من الوافدين إلى المدينة".
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