واتفورد يوقف قطار ليفربول ويلحق به الخسارة الاولى في البريميرليج

2020-02-29 | 21:19
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سقط فريق ليفربول، في فخ الخسارة أمام مضيفه واتفورد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري الإنجليزي.
الريدز تكبد الخسارة الأولى في البريميرليج هذا الموسم وذلك بعد 28 أسبوع في المسابقة إذ فاز في 26، وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.
وسجل أهداف واتفورد كل من إسماعيلا سار هدفين في الدقيقتين (54، و60)، وتروي دييني في الدقيقة (72).
وتجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة، في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد 27 نقطة في المركز السابع عشر.
وسجل أهداف واتفورد كل من إسماعيلا سار هدفين في الدقيقتين (54، و60)، وتروي دييني في الدقيقة (72).
وتجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة، في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد 27 نقطة في المركز السابع عشر.
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