الارشيف / اخبار العالم

واتفورد يوقف قطار ليفربول ويلحق به الخسارة الاولى في البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-02-29 | 21:19

واتفورد يوقف قطار ليفربول ويلحق به الخسارة الاولى في البريميرليج

409 مشاهدة

سقط فريق ، في فخ الخسارة أمام مضيفه واتفورد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر .
الريدز تكبد الخسارة الأولى في البريميرليج هذا الموسم وذلك بعد 28 أسبوع في المسابقة إذ فاز في 26، وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.

وسجل أهداف واتفورد كل من إسماعيلا سار هدفين في الدقيقتين (54، و60)، وتروي دييني في الدقيقة (72).


وتجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة، في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد 27 نقطة في المركز السابع عشر.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واتفورد يوقف قطار ليفربول ويلحق به الخسارة الاولى في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا