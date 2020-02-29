نفت مديرية صحة بابل، السبت، وفاة مصاب بفايروس كورونا في المحافظة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مديرية صحة بابل تنفي وفاة مصاب بفايروس كورونا في المحافظة". واضاف ان "المصاب في المحافظة يتلقى العلاج اللازم في احدى المؤسسات الصحية". Advertisements وتناقلت وسائل اعلامية خبرا تضمن ان المصاب الذي اكتشف باصابته بفايروس كورونا في بابل، توفي اليوم اثر ذلك.

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