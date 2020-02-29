بالصور.. ضبط عجلات عدد (3) معدة للتهريب في العراق

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن احباط تهريب عجلات في العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم ضبط عجلات معدة للتهريب بعد إنجاز معاملاتها الكمركية داخل منفذ طريبيل الحدودي"، مبينة ان "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري بعد اجراءها معاينة العجلات وتدقيق المعاملة الكمركية.

واضافت انه "تبين تلاعب بأرقام الشواصي الحقيقي بأستخدام مادة المعجون (الفايبر) لاخفاء الرقم الأصولي للعجلات فضلاً عن قيام شركة التخليص الكمركي برفع رقم الشاصي المثبت على الزجاج الامامي للعجلات لتغير موديلها من صنع في عام 2015الى صنع في عام 2018"، موضحة ان "هذا التزوير غايته إدخال العجلات دون الموديل وخارج ضوابط الاستيراد وفق التعليمات الصادرة".

واكدت انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة طريبيل لاحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

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