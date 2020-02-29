محافظ البصرة يوجه بايقاف استقبال المراجعين في ديوان المحافظة

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، بايقاف استقبال المراجعين في ديوان المحافظة.
وقال العيداني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر التوقف عن استقبال المراجعين إلى ديوان المحافظة ابتداءً من يوم غد الأحد حتى إشعار أخر".
واضاف ان "ذلك جاء كإجراء احترازي، وفقا لتوصيات خلية الازمة المشكلة بشأن فايروس كورونا".
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