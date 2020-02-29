شرطة الديوانية تقرر غلق جميع 'الكافيهات' والمقاهي الشعبية لسبعة ايام

قررت شرطة الديوانية، السبت، غلق جميع "الكافيهات" والمقاهي الشعبية لسبعة ايام بدءاً من يوم غد. وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على ما جاء بمقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وجهت خلية الازمة المركزية قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد حيدر حسن منخي بغلق جميع الكافيهات (الكوفي شوب) والمقاهي الشعبية في الديوانية لمدة ٧ أيام حفاظاً على المواطنين من فايروس كورونا أعتباراً من يوم غد الاحد".



وأضاف البيان أنه "في حال اعلام القيادة من قبل الجهات العليا باعادة فتحهم سيتم اعلامكم في وقت لاحق".

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