الارشيف / اخبار العالم

الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس لأول مرة منذ إعلان الهدنة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس لأول مرة منذ إعلان الهدنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس لأول مرة منذ إعلان الهدنة

متابعات_الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني الليبي تقدماً جديداً في عدة محاور بضواحي العاصمة طرابلس، بعدما سيطر على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وغريان، في أول تطور منذ الإعلان عن هدنة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق.

 

Advertisements

ونقل موقع إرم نيوز، عن الضابط بالمنطقة العسكرية الغربية سليمان الدالي، إن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها النادي الدبلوماسي في عين زارة، والسيطرة على ساحل الساعدية بالكامل.

 

وأشار الدالي إلى أن قوات الجيش تقدمت في محاور الرملة والهيرة والتوغار ومعسكر العكرمي، وكبدت الميليشيات أكثر من 20 قتيلا، كما أسرت اثنين من القيادات الميدانية .

 

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة غريان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس لأول مرة منذ إعلان الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا