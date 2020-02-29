الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس لأول مرة منذ إعلان الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني الليبي تقدماً جديداً في عدة محاور بضواحي العاصمة طرابلس، بعدما سيطر على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وغريان، في أول تطور منذ الإعلان عن هدنة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق.



Advertisements

ونقل موقع إرم نيوز، عن الضابط بالمنطقة العسكرية الغربية سليمان الدالي، إن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها النادي الدبلوماسي في عين زارة، والسيطرة على ساحل الساعدية بالكامل.

وأشار الدالي إلى أن قوات الجيش تقدمت في محاور الرملة والهيرة والتوغار ومعسكر العكرمي، وكبدت الميليشيات أكثر من 20 قتيلا، كما أسرت اثنين من القيادات الميدانية .

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة غريان