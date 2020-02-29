«رجال بوتين» .. سيطروا على أرض بمساحة فلسطين في ساعات .. «العمليات الخاصة الروسية» وصفعات قاسية بأوامر أخطر قادة موسكو

احتفلت قوات العمليات الخاصة الروسية يوم السابع والعشرين من فبراير بذكرى تأسيسها السادسة وهو اليوم الذي شهد دخولها أراضي القرم لضمان أمن مواطنيه وتأمين إجراء استفتاء شعبي لاحقا.

قام أفراد قوات العمليات الخاصة بأداء مهامهم في مناطق مختلفة، بما فيها سوريا. وعلى سبيل المثال فإن مجموعة من أفراد العمليات الخاصة تضم 16 فردا أوكلت إليها ربيع عام 2017 مهمة توجيه الضربات الجوية في أرياف حلب حيث اشتبكت مع 300 إرهابي.

وبعد انتهاء الاشتباك منح قائد المجموعة لقب بطل روسيا.

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أما الثلاثة الآخرون فمنحوا أوسمة روسية مختلفة.

وبلغ عدد أفراد قوات العمليات الخاصة الذين تم تكريمهم بلقب بطل روسيا 13 فردا.